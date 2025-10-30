Инвестират 1 млн. евро в закрит футболен терен

Закрит футболен терен, на който да тренират при лоши метеорологични условия от школата на представителния футболен тим на „Етър", ще има Велико Търново. Новината съобщиха от футболния клуб.
„Днес е един важен и вълнуващ ден за великотърновския футбол и за всички, които вярват в бъдещето на нашите млади таланти. С общи усилия, постоянство и вяра правим поредната крачка напред – към създаването на модерна закрита тренировъчна база, която ще даде нов дом и нови възможности за развитие на децата от школата на „Етър" Велико Търново.
С решение на Великотърновския общински съвет, взето на 30 октомври 2025 г., стартира проект за изграждането на закрит футболен терен с размери 60 на 40 метра, разположен северно от Спортно училище „Георги Живков", в непосредствена близост до стадион „Трифон Иванов". Съоръжението ще бъде изцяло покрито с отопляем балон, ще разполага с осветление, дренажна система и всички необходими удобства както за тренировки, така и за официални срещи на подрастващите.
Общата стойност на инвестицията е близо 1 милион евро, като по-голямата част от средствата идват от Националната програма за финансиране на спортни проекти, а Община Велико Търново осигурява 100 хиляди евро съфинансиране.
Този проект е лична кауза на общинския съветник и член на УС на клуба Момчил Иванов, който получи пълна подкрепа от своите колеги и от кмета на града инж. Даниел Панов.
Вървим по път, изпълнен с много препятствия, но с всяка измината крачка се доближаваме до поставените си цели. Това е път на труд, последователност и любов – към футбола, към децата и към Велико Търново", се казва в съобщението на клуба.
Любомир Филипов, председател на УС на „Етър" Велико Търново, изказа искрената си благодарност към всички, които подкрепят развитието на клуба: „Благодарим на Община Велико Търново, на кмета инж. Даниел Панов, на Общинския съвет и на Момчил Иванов за усилията и съдействието. Това ще бъде едно модерно съоръжение, което ще гарантира развитието на младите „Етърчета". Заедно доказваме, че когато има воля и единство, можем да превърнем мечтите на децата в реалност. Заедно градим бъдещето на „виолетовите"!
Закрит футболен терен, на който да тренират при лоши метеорологични условия от школата на представителния футболен тим на „Етър", ще има Велико Търново. Новината съобщиха от футболния клуб.