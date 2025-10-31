Прокуратурата е призовала днес Благомир Коцев за предявяване на обвиненията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Варненският кмет Благомир Коцев и двамата общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов са призовани днес за предявяване на материалите по разследването.

В понеделник на тримата им бяха повдигнати нови обвинения.

Към обвиняемите е присъединена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова.

Прецизирано е първото обвинение срещу тях.

Те вече не са част от организирана престъпна група, а са обвинени в престъпно сдружаване.

Разследването е на финалната си права и след като обвиняемите направят своите възражения и искания, прокуратурата следва да прецени дали да внесе в съда обвинителен акт, съобщава БНТ.