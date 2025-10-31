ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заплатите в евро ще са само кеш, можем да си изхвъ...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21617900 www.24chasa.bg

Прокуратурата е призовала днес Благомир Коцев за предявяване на обвиненията

1696
Благомир Коцев Снимка: Пламен Кодров

Варненският кмет Благомир Коцев и двамата общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов са призовани днес за предявяване на материалите по разследването.

В понеделник на тримата им бяха повдигнати нови обвинения.

Към обвиняемите е присъединена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова.

Прецизирано е първото обвинение срещу тях.

Те вече не са част от организирана престъпна група, а са обвинени в престъпно сдружаване.

Разследването е на финалната си права и след като обвиняемите направят своите възражения и искания, прокуратурата следва да прецени дали да внесе в съда обвинителен акт, съобщава БНТ.

Благомир Коцев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)