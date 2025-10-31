ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Година след побой в Пловдив полицията не търси никого

На 29 октомври миналата година две момчета Адриан и Дани са пребити в Пловдив от 12 маскирани. Година по-късно няма нито един задържан, въпреки че дори има изпуснат портфейл с лична карта. Маските били на пловдивския "Ботев", съобщи Нова телевизия.

"Той вече е добре", обясни майка на едно от момчетата Златка Минчева. "Но той остава затворен в себе си", допълни тя.

Никой няма данни докъде е разследването. Нито един път не е викан някой в полицията. През май всичко било предадено в прокуратурата, след което всичко било върнато.

Още по време на инцидента били ясни автомобилите, с които дошли биячите.

От прокуратурата твърдят, че има двама осъдени - на 17 и 15 години. Наложено им е административно наказание, защото са непълнолетни.

