Атанас Атанасов: Това е бюджет на чантаджиите, на държавната администрация

Това е бюджет на чантаджиите, на държавната администрация, на застоя. Не чуваме нищо ново от него. Това каза пред Би Ти Ви зам. шефът на парламента и лидер на ДСП ген. Атанас Атанасов.

Очакваме, когато се внесе бюджета, да го обяснят управляващите. Във ВСС има хора, които се появяват само за заседанията, а вземат по 20 000 лева заплата, посочи Атанасов. И попита какво работи правосъдният министър и каква стъпка е предприел да се случва нещо в съдебната система. Добави, че вижда, че Георги Георгиев, който е на поста, е доста активен, но се занимавал с "полуадвокатска работа". Напомни, че ВСС е с изтекъл мандат. Каза, че няма главен прокурор, парламентът е приел закон мандатът на изпълняващия функциите да е 6 месеца. Въпреки това ВСС оставил Сарафов, защото според тях законът не действал при заварено положение. От опозицията били готови на преговори за нов състав на ВСС, но управляващите трябвало да потърсят подкрепата им за липсващите гласове до необходимите 160.

Бойко Борисов имал талант, умеел да играе различни роли, каза Атанасов. Посочи, че нахокал няколко души и всичко приключило със смяната на председателя на НС. Според него Рая Назарян била по-организирана от Наталия Киселова. А Борисов се държал като опозиция на собствената си власт. Буйствал, сърдел се на своите, но толкова си можели.

Мога да допусна, че снимката с Мухарем Мухата, с който Бойко Рашков се ръкува, е постановка. На кампании се здрависваш с много хора, посочи Атанасов.

В закона за закриването на антикорупционната комисия трябва да се запише, че служителите й отиват на борсата, а не да се върнат в ДАНС, каза Атанасов.