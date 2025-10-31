Известен кардиолог прави медицински център в Монтана

Известният кардиолог доктор на медицинските науки Иво Петров разкрива диагностично-консултативен център в Монтана. В него ще бъдат привлечени добри специалисти- педиатри, кардиолози и гастроентеролози в услуга на населението. Ще бъдат прилагани иновативни практики. Центърът ще се помещава на втория, третия и четвърти етажи в стоматологичната поликлиника на булевард „Александър Стамболийски" 6. Решението за дарение на част от сградата бе прието на последната сесия на Общинския съвет вчера.

Съветниците одобриха предложението на управителя на „Самостоятелна медикотехническа лаборатория 1 Монтана" Илиян Петров, да дари втори, трети и четвърти етаж от сградата на бившата Стоматологична поликлиника на общината. Това ще позволи да бъде открита процедура, по която общината и дружеството „Вида 5" – Монтана, представлявано и управлявано от Иво Петров и Венцислава Алтънова, да се споразумеят за условията, при които дружеството ще може по изгради диагностично-консултативен център в тази част от сградата. Собствениците на дружеството вече са внесли свое инвестиционно предложение за това.

На „Самостоятелна медикотехническа лаборатория 1 Монтана" ЕООД общината ще осигури 29 300 лв. Сумата е сбор от неразплатени от дружеството 24 292 лв. към НАП , а поради предстоящо дарение на втори, трети и четвърти етаж от сградата са им необходими и 5 000 лв. разходи за набавяне на необходимите документи.

Описанието на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване са от „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Монтана за 2025 година".

Изпълнението се възлага на кмета.