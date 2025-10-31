Отиде си Елена Райчева, доайенът на адвокатите в Пловдив и Асеновград

Дъщеря на свещеник, като дете тя дори не си е мислила в онези години, че ще се занимава с право

Най–възрастният адвокат в Пловдив с най–дълга практика – достолепната Елена Райчева, ни напусна почти на 97 години. Тъжната вест съобщи внукът й Лео Митев.

Тя работеше непрестанно, отстоявайки правото, за да защитава честно своите клиенти почти до края на дните си. Преди 2 години Пловдивската адвокатска колегия я награди с плакет за най–дълъг стаж – 66 г. И тогава, когато "24 часа" разговаря с нея, те беше с бистър ум и в добра форма.

"Никога не я нарекохме "бабо". Беше и остава майка за всички ни, дом за малки и големи, вечен пристан, който подслонява и дава утеха, когато умът и сърцето боледуват.

Всяваше спокойствие във всяка ситуация, умееше да се надсмива над себе и над другите, над своите и чуждите, над живота и смъртта. Помнеше миналото, но до последно наддаваше ухо за настоящето. И затова никога не остаря", пише с тъга внукът й, с когото имаха силна връзка.

"Като малка никога не съм мислила, че ще се посветя на правото. Бях дъщеря на свещеник, а в онези години, когато следвах, служителите на църквата бяха на прицел. Още щом записах право в Софийския университет през 1946 г., бях убедена, че ще работя като адвокат", разказва юристката, която цял живот практикува в Асеновград, където живееше.

Поклон пред паметта й! Съболезнования на близките!