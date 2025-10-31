ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За два дни в Плевенско са съставени десет фиша и т...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21618225 www.24chasa.bg

Отиде си Елена Райчева, доайенът на адвокатите в Пловдив и Асеновград

24 часа Пловдив онлайн

2764
Елена Райчева и двете й дъщери Стела Митева и Велияна Младенова. Снимка: Личен архив

Дъщеря на свещеник, като дете тя дори не си е мислила в онези години, че ще се занимава с право

Най–възрастният адвокат в Пловдив с най–дълга практика  – достолепната Елена Райчева, ни напусна почти на 97 години. Тъжната вест съобщи внукът й Лео Митев. 

Тя работеше непрестанно, отстоявайки правото, за да защитава честно своите клиенти почти до края на дните си. Преди 2 години Пловдивската адвокатска колегия я награди с плакет за най–дълъг стаж – 66 г. И тогава, когато "24 часа" разговаря с нея, те беше с бистър ум и в добра форма.

"Никога не я нарекохме "бабо". Беше и остава майка за всички ни, дом за малки и големи, вечен пристан, който подслонява и дава утеха, когато умът и сърцето боледуват.
Всяваше спокойствие във всяка ситуация, умееше да се надсмива над себе и над другите, над своите и чуждите, над живота и смъртта. Помнеше миналото, но до последно наддаваше ухо за настоящето. И затова никога не остаря", пише с тъга внукът й, с когото имаха силна връзка.

"Като малка никога не съм мислила, че ще се посветя на правото. Бях дъщеря на свещеник, а в онези години, когато следвах, служителите на църквата бяха на прицел. Още щом записах право в Софийския университет през 1946 г., бях убедена, че ще работя като адвокат", разказва юристката, която цял живот практикува в Асеновград, където живееше.

Поклон пред паметта й! Съболезнования на близките!

Елена Райчева и двете й дъщери Стела Митева и Велияна Младенова.
Елена Райчева със съпруга си Георги Райчев, който много й помага в професията.
Елена Райчева със своя внук Лео.
Елена Райчева и двете й дъщери Стела Митева и Велияна Младенова.
Елена Райчева със съпруга си Георги Райчев, който много й помага в професията.
Елена Райчева със своя внук Лео.
Елена Райчева и двете й дъщери Стела Митева и Велияна Младенова.
Елена Райчева със съпруга си Георги Райчев, който много й помага в професията.
Елена Райчева със своя внук Лео.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание