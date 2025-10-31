ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владиката Киприан поведе шествие за Деня на народните будители в родния си Казанлък

Децата на Казанлък дефилираха с портретите на народни будители. Снимка: Община Казанлък

Шествието под надслов "Светлината на будителите", посветено на Деня на народните будители, се проведе в четвъртък привечер в Казанлък. В първата редица застанаха роденият в града Старозагорски митрополит Киприан и кметът на община Казанлък Галина Стоянова, съобщиха от общинския пресцентър. 

Духовници поведоха първото по рода си шествие за Деня на народните будители в Казанлък. Снимка: Община Казанлък
Шествието, първо по рода си в Казанлък, премина под звуците на музиката на  Военен духов оркестър към 61 Стрямска механизирана бригада в Карлово. То събра ученици от всички образователни институции, културни дейци от всички читалища, както и бивши и днешни  учители. Участниците носеха портрети на българските будители и факли, показващи светлината на просветлението.

Владиката Киприан и кметът на Казанлък Галина Стоянова на шествието Снимка: Община Казанлък
Част от участниците в шествието преминаха по казанлъщките улици със запалени факли в ръце. Снимка: Община Казанлък
Шествието премина по казанлъшките улици, като се събра на площада, образувайки сърце - туптящото обединено сърце на съвременните казанлъшки будители. Мнозина от тях бяха удостоени с грамота, перо, мастило и книга за най- известните български будители.

Кметът връчи специална грамота за признателност на Негово високо преосвещенство Старозагорския митрополит Киприан за духовното му дело да извисява казанлъшкия дух и постоянството му в обединяване и смиряване на казанлъчани в трудните времена на разделение и противопоставяне.

