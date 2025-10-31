ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

236 000 лв. дала на ало измамници жена, 5 пъти пътувала до Букурещ, уж помагала на полицията

Снимка: Пресцентър на МВР

236 600 лева дала жена на ало измамници, разкри Вероника Димитрова по Нова телевизия. Тя пътувала 5 пъти до Румъния, за да участва уж в секретна полицейска операция.

Всичко стартирало от средата на юли до септември. Първо я атакували уж от енергото, а след това дошло и обаждане от мъж, който казал, че е от ГДБОП. И тя тръгнала да се бори с телефонните измамници. След това я заплашвал и човек с прякор Доктора, който щял да я атакува. Така тя почва да съдейства на мнимия полицай.

Жената е на 71 години и е с висше образование.

