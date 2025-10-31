ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борисов недоволен от корекциите в бюджета: Продълж...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21618264 www.24chasa.bg

Общо 17 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

1156
Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Общо 17 души са ранени при 14 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани две тежки и 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.

От началото на месеца са станали 463 катастрофи с 38 загинали и 565 ранени.

Регистрирани са 5599 пътнотранспортни произшествия от началото на месеца, при които живота си са загубили 367 души, а пострадалите са 6976.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с трима по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., информираха от МВР.

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание