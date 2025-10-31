Общо 17 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 17 души са ранени при 14 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани две тежки и 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.

От началото на месеца са станали 463 катастрофи с 38 загинали и 565 ранени.

Регистрирани са 5599 пътнотранспортни произшествия от началото на месеца, при които живота си са загубили 367 души, а пострадалите са 6976.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с трима по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., информираха от МВР.