Мултимедийна инсталация "Поздравъ отъ Стрелча" откриха в музея в града

Диана Варникова

В Исторически музей – Стрелча бе открита мултимедийна инсталация „Поздравъ отъ Стрелча", посветена на стопанското и културно развитие на нашето село в края на XIX и началото на XX век.

Инсталацията е реализирана по проект „Мултимедийна инсталация „Поздравъ отъ Стрелча", финансиран от Национален фонд „Култура"/ National Culture Fund, Bulgaria.

Проектът  представя уникален поглед към миналото чрез иновативен визуален подход, който пренася посетителите в атмосферата на курортно бюро от началото на миналия век. Там всеки може да „позвъни" на обект от стар телефонен указател и да научи повече за живота в Стрелча чрез специално подготвени видеоматериали, разказа директорът на музея д-р Николета Петкова.

Инсталацията е допълнена с три броя ретро вестници, които разказват за значими събития и личности от историята на Стрелча.

Уредниците Илиана Кръстева, Христина Нанова, Десислава Добрева и Надка Романкова споделиха любопитни истории и факти, на които са се натъкнали по време на дългия процес по събиране на информация за вестниците.

Музеят в Стрелча
