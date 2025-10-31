"Селяндур" и "финансов измамник" към Ивелин Михайлов спечелиха забележка на Радостин Василев

Напрежението между МЕЧ и "Величие" продължава да се нагнетява, след като вчера Радостин Василев обвини хората на Ивелин Михайлов в измами - финансови и документална. И дори заподозря, че във "Величие" има нелегитимна депутатка - Мария Илиева.

И днес атаката продължи с нова сила.

Михайлов твърди, че всички разходи по кампании и субсидии на партията са отчетени и подлежат на пълен финансов контрол. Освен това по-рано днес той заяви, че е имало предложение от страна на лидерите на ГЕРБ и ДПС - НН Бойко Борисов и Делян Пеевски "Величие" да заеме мястото на ИТН в управляващата коалиция. "Този път не бяха предложени пари - имаше само заплахи", добави депутатът. Ивелин Михайлов Снимка: Румяна Тонева

Последва кратко изявление на Василев в парламентарните кулоари, на което той обясни, че

на председателски съвет са обсъдили казуса с нелегитимен народен представител. Вчера той искаше и графологична експертиза на декларации, подписвани от колежката му от МЕЧ Мария Илиева. Стана ясно, че сигналът им за документално престъпление е препратен към и.ф. главен прокурор, а СГП се подготвяло за образуване на досъдебно производство.

Малко след това обаче самият Ивелин Михайлов се присъедини в групата на депутати, четящи декларации. И макар да започна като останалите с внимание към 1 ноември, той избухна с пространствена реч за това как пречат на бизнеса му, оказват му натиск и т.н.

С което предизвика реакция от Василев, който уж с процедурен въпрос обяви, че изказването не е било декларация по политическа тема от обществено значение, а обяснения как постоянно някой му пречи. И поиска доказателства за постоянните му твърдения, че някой му предлага пари - все се оправдавал със сънища, видения и др. "Ако над него е осъществяван политически натиск, нека сезира и.ф. главен прокурор и да се образува досъдебно производство. Един финансов измамник и една пирамида използва трибуната на НС, за да прикрие своите измами", гневен бе лидерът на МЕЧ.

"Вие сте селяндур, който е попаднал случайно в НС. Заблуждавате населението и ще измамите още повече хора. Съжалявам, че ви защитих и, че съм искал влизането ви в НС, но вие сте една измама. Мария Илиева да напусне залата - тя е фалшифицирала с Бобчева документи, с които са станали народни представители", емоционален бе депутатът.

"Депутатите ви са некадърници, 10 месеца не могат да напишат закон и да вземат отношение. Катинчарова чете от chat gpt", продължи с обидите Василев. Според него Михайлов книги не е чел и имате малък словесен апарат - от 500-600 думи

В резултат лидерът на МЕЧ получи наказание "забележка" от председателката на парламента Рая Назарян заради обидните забележки към Михайлов.

В кулоарите драмата продължи - с изявление на лидера на "Величие", който защити депутатката си. "В София, ако до контейнерите с боклук видим косъм, или конец не може да кажем, че е боклук, защото в България всичко е боклук. Това е ситуацията в момента. Да разкискваме казус, че аз съм искал някой да ми подпише, аз имам 100% съгласие... Всеки документ трябва да установи, че този човек е припознал написаното в него, че това е искреното му желание. И подписът е неговото удостоверение", обясни той. Отрече да потвърди, че Стилиана Бобчева се е подписала вместо Илиева, но "приемаме различни хипотези".