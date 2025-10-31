ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мнозинството пак промени дневния ред на парламента - заради енергийната ефективност

Павлета Давидова

[email protected]

1796
Депутатите отново промениха предварителния си дневен ред Снимка: Йордан Симeонов

За пореден ден управляващото мнозинство коригира програмата на пленарния ден с извънредна точка. Този път по спешност влиза точка, свързана с първо четене на промени в Закона за енергийната ефективност. Законопроектът е внесен от четирите партии, подкрепящи кабинета, а подписи за положени от Павела Митова от ИТН, Драгомир Стойнев от „БСП-Обединена левица", Делян Добрев от ГЕРБ-СДС и Станислав Анастасов „ДПС-Ново начало".

Едва след това ще започне и петъчния парламентарен контрол.

Денят за депутатите започна с четенето на декларации, посветени на утрешния Ден на будителите - 1 ноември. Такива вече бяха изчетени от ГЕРБ, ПП-ДБ,  "ДПС - Ново начало" и БСП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

