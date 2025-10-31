Борисов недоволен от корекциите в бюджета: Продължаваме бюджетите от сглобката (Видео)

Борбата с корупцията и борбата с контрабандата явно дава такъв резултат - над 7 млрд. повече, заяви обаче лидерът на ГЕРБ

Недоволство от договорените на коалиционния съвет корекции в някои от параметрите на държавния бюджет пролича от днешното изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в парламентарните кулоари днес. "Вчера на ССУ се направиха някои корекции. Всъщност то е едно продължение на бюджетите, които приемахме в сглобката. Ще дадем 1 млрд. лв. отгоре на пенсионерите, за да сме готини като Асен Василев, каза той", започна Борисов.

"ГЕРБ през годините водеше тази консервативна политика, винаги държахме един фискален резерв. Но дойде "Промяната" и всички системи нараснаха главоломно. Виждате, че по всички параметри, заплати, пенсии, ние се движим по инерцията и посоката, която бе зададена, когато бяха в сглобката. Няма партия, която да излезе и да каже: Асен Василев много вдигаше пенсиите, ние сега ще ги намалим. Няма такава", заяви Борисов. И напомни, че десните партии са предупреждавали за това, но хората не са ги чули и затова "сега с милиард отгоре даваме на пенсионерите, за да изглеждаме хубави и готини както правеше Асен Василев".

Има опасност да надхвърлим 3% дефицит, но ще се стараем да не го направим - през приходите да го компенсираме, заяви лидерът на ГЕРБ.

Имало и съкращения в администрацията, а Борисов се закани да продължат да съкращават " с темповете, с които го правеха "Промяната" и колкото при Асен Василев и Денков". Ще продължим добрата традиция, каза той.

"Червената линия" обаче за ГЕРБ са 3% дефицит. Има опасност той да се увеличи, но Борисов се надява да бъде компенсиран през приходите.

"Това, което научих вчера, е, че близо 7 млрд. тази година приходните агенции повече са събрали, отколкото м.г. Сиреч, борбата с корупцията и борбата с контрабандата явно дава такъв резултат - над 7 млрд. повече. Ние ако продължим с това добро темпо, с тези приходи допълнителни ще покрием тези дупки, които ще се появят в бюджета", оптимист е обаче той.

"Всичките заеми и дългове са трупани и помните как излизах и ви казвах - и тази седмица Асен Василев е изтеглил 500 млн. , всяка седмица ви го казвах, а не ми правехте сметка", заяви Борисов.

А на въпрос защо продължава политиката на Асен Василев, която е критикувал, лидерът на ГЕРБ гневно отговори: "Иначе ще кажете, че ПП-ДБ, тези сладкиши, тези сладури, раздаваха пари на пенсионерите, на армията, на хората, а дойде ГЕРБ и предложи постна пица - не гласувайте за ГЕРБ. Тези номера няма да ви минат".

