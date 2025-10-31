За два дни в Плевенско са съставени десет фиша и три акта на водачи на електрически тротинетки

Десет фиша и три акта за установени административни нарушения на водачи на индивидуални електрически превозни средства са съставени за два дни в област Плевен по време на специализирана полицейска операция. Това съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР след приключване на акцията, състояла се на 28 и 29 октомври.

В рамките на специализираната операция са проверени 25 водачи, установени са десет, които не са ползвали при придвижването си защитна каска. Един е управлявал електрическо превозно средство при намалена видимост без да ползва светлоотразителни жилетка или елемент върху видимата част на облеклото си, позволяващ да бъде лесно забелязан. Друга водач на електрическа тротинетка се е движил в тъмната част на денонощието, допълват от полицията.

Оттам напомнят, че водачите на електрически тротинетки на 16 години могат да се придвижват с тях по велосипедна инфраструктура, по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 км/ч. Водачите на 14 години могат да се движат само по велосипедни алеи.

В Плевен се отнемат електрически тротинетки от водачи, които нарушават обществения ред и се движат на забранените за това места по централната пешеходна част на града. До мярката за временно отнемане при нарушения се стигна след поредица от инциденти в града. При един от тях водач повлече полицай, а при друг беше блъснато двегодишно дете.

По инициатива на Община Плевен се организира и информационна кампания в училищата в града за безопасно управление на електрически тротинетки.