Трайчо Трайков: Сградата на Народното събрание се руши, Рая Назарян да вземе въпроса присърце

Старата на сграда на Народното събрание, която в момента е затворена заради предстоящ цялостен ремонт, се руши - влага пълзи по стените, ръждива вода се спуска по тях, мазилка пада. Това стана ясно от пост на кмета на район "Средец" Трайчо Трайков във фейсбук. В него той съобщава, че миналата седмица е уведомил за ситуацията доскорошната шефка на парламента Наталия Киселова. Сега се надява новата председателка Рая Назарян да вземе повече присърце ситуацията.

Ето и целия пост

Миналата седмица направих на г-жа Киселова официално предписание да вземе мерки за състоянието на сградата на Народното събрание, на пл. Народно събрание 2. Това пише във фейсбук кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.

Констатирали сме подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, цокъл с интензивни видими петна от влага, дефектирали фуги около гранитните облицовъчни плочи, рушащи се фризове, теч на ръждива вода от декоративната метална ограда и др., допълва Трайков.

Надявам се новият председател на НС г-жа Назарян (да е жива и здрава, желая и успех!) да вземе въпроса присърце. Не трябва да се допуска повторение на случая със стария Нотариат, друга емблематична държавна сграда в район Средец, която от години е занемарена и се руши (все пак имаме информация от МК, че нещо се прави по въпроса).

Покрай арменската фамилия на председателя на НС се сещам и за един разговор с префекта на район Кентрон (Център) в Ереван. Попитах го какво правят, че няма драсканици по сградите в града. Той се замисли малко и каза - нищо не правим, няма нужда.

А при нас, за съжаление - има. Очаквам с изпълнението на новия договор на СО за видеонаблюдение нещата поне малко да се подобрят.