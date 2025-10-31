ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦИК освободи член на "Възраждане" от ОИК-Пазарджик

Диана Варникова

Урна с бюлетини

Централната избирателна комисия освободи от състава на Общинската избирателна комисия- Пазарджик Васил Стефанов. Това става ясно от решение на ЦИК от 23 октомври 2025 г.

Името на Васил Стефанов бе посочено при сгрешените преференции за кандидата за общински съветник Христо Вълков от „Възраждане", който вместо действителните 93 гласа получи 106 преференции и така успя да измести от Общинския съвет Ася Фиткина-Спасова. При повторната проверка на 19 протокола от секционни комисии  грешката бе коригирана и така в ОбС в Пазарджик като съветник влезе Ася Спасова. Заради случая с надписаните гласове председателят на ОИК-Пазарджик Стефан Димитров подаде сигнал до местната прокуратура.

