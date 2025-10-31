Община Русе с обновено издание на своя инвестиционен профил

Актуализираният Инвестиционен профил на Община Русе е финализиран и представя обновената визия за развитието на града като водещ икономически и инвестиционен център в Северна България. Новото 3-то издание е резултат от систематичен анализ и обобщение на актуалната икономическа, социална и инфраструктурна картина на Русе и региона, с основна цел да подпомогне стратегическото позициониране на града и да насърчи бъдещата икономическа активност.

Община Русе възложи изготвянето на актуализирания Инвестиционен профил на Русенската търговско-индустриална камара, която участва и в разработването на предходните две издания на документа. Благодарение на своя дългогодишен експертен опит в областта на икономическото развитие и задълбоченото познаване на особеностите на местната и регионалната икономика, екипът на Камарата е анализирал и структурирал актуални данни, отразяващи тенденциите в икономическата среда и факторите, определящи инвестиционния интерес към Русе.

Профилът надгражда предходното издание от 2023 г. и представя анализ на състоянието на местната икономика, нейната структура и тенденции в отделните отрасли. Изданието включва също актуални данни за пазара на труда, работната сила и бизнес средата, която благоприятства инвестициите и икономическата активност в Русе.

Сред основните акценти са големите инфраструктурни и стратегически проекти, които ще определят развитието на града през следващите години – автомагистралата Русе–Велико Търново, вторият мост над река Дунав при Русе–Гюргево, Летище Русе и подготовката за изграждане на интермодален терминал. Тези инициативи затвърждават ключовото географско положение на Русе и ролята му като свързващо звено между европейските транспортни коридори и пазарите на Балканите.

Обновеният Инвестиционен профил представя не само икономически данни, но и пълна картина на градската среда, културния и образователния живот. В отделни раздели се разглеждат възможностите за обучение и професионално развитие, наличната образователна инфраструктура, богатата културна програма и социалните фактори, които правят Русе привлекателно място както за бизнес, така и за живот.

Изданието включва и гледните точки на водещи инвеститори, вече установени в града, които споделят мотивите и факторите, повлияли избора им на Русе за развитие и разрастване на дейността. Тези реални примери дават увереност на потенциалните инвеститори в стабилността, предвидимостта и благоприятната бизнес среда, която градът предлага.

Със своето стратегическо съдържание и аналитичен подход новият Инвестиционен профил на Община Русе представя града като утвърден икономически и иновационен център с ясна визия за устойчиво развитие и привлекателна среда за инвеститори и жители.