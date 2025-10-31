За ДБ проектобюджетът е пълен с "турбо ляв популизъм"

Мартин Димитров иронизира Бойко Борисов, очаквал "и с Хан Аспарух да се оправдае"

Това е най-левият бюджет и най-голямото увеличение на данъците от повече от 20 години – вдигат осигуровките с 2%, има рекордно повишение на максималния осигурителен доход и чуваме, че вдигат данък дивидент. Ще видим колко точно в окончателния бюджет, това връща България назад и увеличава дефицита.

Тази констатация направи в парламентарните кулоари депутатът от "Демократични България" Мартин Димитров след като вчера Деница Сачева от ГЕРБ и депутати от управляващата коалиция обявиха част от договореностите по бюджета, които "коригираха" някои от показателите, разкрити дни преди това.

"Ще видим с колко точно ще вдигнат и данък дивидент. Това връща България назад и увеличава дефицита. Този турбо ляв популизъм не включва нито една мярка за намаляване на разходите. Вдигането на данък дивидент ще удари инвестиционната активност", предупреди Димитров. От ДБ предлагат поетапно въвеждане на нулевата ставка за реинвестираната печалба.

А относно оправданията на Бойко Борисов от сутринта и признанията му, че плановете за финансовата рамка не отговарят на консервативната политика на ГЕРБ, Димитров каза: „Очаквам и с Хан Аспарух да се оправдае. Докато беше нашият кабинет дефицитът беше 2%. Догодина трябва да бъде намаляващ, нещо, което те не могат да направят. Стига оправдания".

"Днес е 31 октомври и беше последният срок за внасяне на Бюджет 2026 в Народното събрание. Къде е бюджетът, защо го няма? Ние също го търсим, но бюджет няма", попита съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Другият съпредседател на формацията Божидар Божанов отбеляза, че не са видели нито една мярка за реформи и намаляване на разходите. „Предлагаме пакет десни мерки – таван на бонусите в публичния сектор, в регулаторите, администрацията и държавните предприятия, за да не си раздават колкото решат. Също така държавните служители трябва сами да си плащат осигуровките", каза Божанов.

"Преформатирането на управляващото мнозинство е малко като перестройката - 80-те години Съветският съюз щеше да прави перестройка, дойде до тука, Тодор Живков, не знам кой Конгрес на БКП, каза: Сега ще се снишим. Горе-долу Борисов направи същото - уж тръгнаха с перестройка, накрая се сниши", коментира Мирчев.