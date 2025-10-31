Капитанът на "Локо" Митко Илиев: С Тошко Неделев след всяко дерби си стискаме ръцете (Снимки)

Нека покажем, че Пловдив е най-футболният град без омраза и напрежение, заяви градоначалникът Костадин Димитров

През годините сме доказали, че между нас има взаимно уважение. С капитана на "Ботев" (Пд) Тошко Неделев след всеки мач си подаваме ръка.

Това каза капитанът на "Локомотив" Димитър Илиев ден преди пловдивското дерби. По инициатива на кмета Костадин Димитров се проведе среща заради предстоящия двубой, на която присъстваха капитаните на двата отбора, председателят на Общинския съвет и бивш футболен съдия Атанас Узунов и легендата на жълто-черните Петър Зехтински. След разговорите Илиев и Неделев стиснаха ръцете пред градоначалника.

„Очаквам всичко да мине нормално. Феновете да подкрепят отборите си, без ексцесии особено на такъв ден като празника на народните будители. Да покажем на цяла България, че дербито се решава само на терена", призова капитанът на канарчетата Тошко Неделев". Той се надява да спечелят мача утре, защото по думите му към момента "Локомотив" се представят по-добре.

Кметът Костадин Димитров апелира феновете да няма омраза и напрежение. "Проведени са срещи с полицията и са взети всички необходими мерки за безопасността на зрителите. Нека покажем, че Пловдив е най-футболният град", каза той.

Председателят на местния парламент Атанас Узунов сподели, че се надява да види утре истински спектакъл, изпълнен със спортсменство.

"Играл съм много дербита и знам как публиката подкрепя двата отбора. В събота също атмосферата ще е страхотна, както е била винаги в нашето дерби", заяви големият футболист на канарчетата Петър Зехтински.