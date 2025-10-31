Илияна Йотова: Бюджетът показва, че Радев беше прав, когато поиска референдум за еврото

Сигналите, които получаваме, са повече от тревожни. Бюджетът и коментарите около него показват, че президентът беше прав, когато поиска да попита чрез референдум дали сме готови за въвеждането на еврото. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова .

"Вчера Фискалният съвет призна, че цифрите са били манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади. Дефицитът ни е много по-сериозен от представения. Да си зададем въпроса кого лъжем? Всички последици се стоварват върху българите. Надявам се в следващите дни да чуем каква икономика ще има България, до момента има само счетоводни таблици", допълни Йотова.

По думите ѝ при стигане до решение за по-високи осигуровки трябва да има яснота къде ще отидат приходите от тях. "Има различни обяснения защо бюджетът се забави толкова, но всички очаквахме, че тъй като той е първият в евро, отдавна трябваше да бъде готов. Би следвало да бъде представен вече и да е подложен на широка обществена дискусия, която да не протече само в управляващата коалиция. Когато мнозинството не спазва законите, това е сигнал за тежка криза. Направена бе маневра за минималната работна заплата, това беше и театър, знаеха, че трябва да спазват закона, но предпочетоха да се покажат като великодушни. Очевидно хазната ни се нуждае от много средства, дупката е все по-голяма. България я чака дългова криза, ако се продължава в същия дух", коментира вицепрезидентът.

Йотова коментира и повторно приетия Закон за ДАР и ДАТО - председателите им ще се назначават и освобождават от НС. "Решение на президента е дали да сезира КС по тези теми. Не зная да има друга държава, която внася законопроект с име на един конкретен човек. Това е политическо решение с цел да се осигурят изборите догодина", смята вицепрезидентът, цитиран от Нова тв.