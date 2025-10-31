Безплатни профилактични прегледи при уролог и психолог в Русе през ноември

През месец ноември в страната за трети път ще се проведе кампанията за мъжко здраве Movember Bulgaria, посветена на превенцията и ранното откриване на заболявания като рак на простатата, рак на тестисите и психични разстройства, водещи до самоубийство. Инициативата на българската фондация „Утре" и нейните партньори, която е част от световното движение Movember, осигурява безплатни профилактични прегледи при уролози и психолози в различни градове на страната. Тя цели да насърчи мъжете да обръщат внимание на своето физическо и психично здраве и да преодолеят табутата, свързани с профилактичните прегледи. В подкрепа на кампанията всяка година мъже от цял свят си пускат мустаци и/или брада, които остават върху лицата им през месец ноември.

В Русе прегледите ще се осъществяват от специалиста уролог д-р Румен Котов в ДКЦ-2 на 3 и 5 ноември между 16 и 17:30. Изисква се предварително записване на час на телефоните на медицинския център - 082 502 430 / 082 502 480, на електронна поща [email protected], както и на сайта www.fondaciyautre.com, където е обявен и графикът за всички останали прегледи в рамките на кампанията.

През последните 2 години бяха организирани 7 дни за прегледи за рак на простатата и рак на тестисите, напълно безплатни за участниците в тях. Възползваха се над 100 мъже, които се погрижиха за своето здраве и се информираха за болестите и рисковете, свързани с тях. В рамките на кампаниите бяха организирани над 10 корпоративни събития за повишаване информираността относно грижата за мъжкото здраве, като най-популярното беше „Разговор за мъжко здраве" с уролозите от екипа.

Тази година се очертават още по-големи обхват и покритие на кампанията. Уролози ще преглеждат профилактично и безплатно мъже в болници, поликлиники и медицински центрове из София и страната, както и досега. Първите лекари, които ще се включат в кампанията, вече определиха дати с прегледи за София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Силистра и Враца, като тепърва се уточняват и още.

За първи път в Movember Bulgaria се включват и психолози - 8 специалисти ще осигурят възможност за жителите на 7 български града и околностите им да се консултират, в случай че са онкоболни мъже, диагностицирани с животозастрашаващи заболявания, близки на такива или мъже, страдащи от депресия или сериозен психологичен проблем.

Партньори на кампанията тази година са Българска асоциация по психоонкология, фондация BCause, Longevia Health, ОББ, Paysafe, общините Велико Търново, Враца, Русе и Силистра, УМБАЛ "Медика" Русе и др.

Ракът на простатата представлява неконтролиран растеж на клетки в простатата - жлеза в мъжката репродуктивна система под пикочния мехур. Най-застрашени са мъжете над 50 г., като рискът напредва с възрастта. Този рак се развива бавно, но все пак е ключово за лечението му да бъде открит навреме. Всяка година се диагностицират 1,2 милиона случая на рак на простатата, а 350 000 души умират от тази болест. Така тя се оказва втората най-смъртоносна ракова болест сред мъжете по света. Един на осем мъже се диагностицира с рак на простата в даден момент от живота си, а един на 40 умира от това. При 80% от случаите, ракът е ограничен до простатата и е с нисък риск за разпространение. 99% от мъжете, диагностицирани с такъв, живеят повече от 10 години след диагнозата. Това се постига благодарение на редовни прегледи при уролог и контрол над ситуацията. Ако туморът на простата метастазира и се разпространи към други органи, което би могло да се получи, ако не се проследява от лекар, шансът за оцеляване повече от 5 години е между 30 и 40%.

Ракът на тестисите се лекува по-лесно, стига да бъде открит навреме. Дори да се е разпространил, химиотерапията помага при около 80% от случаите. Открива се при около 700 000 души годишно. Най-рисковата възраст е между 20 и 34 години. Генетичната обремененост и заседналият начин на живот са сред факторите за развитие на този рак. Дори да се наложи отстраняване на засегнат от рак тестис, плодовитостта се запазва, тъй като другият компенсира.

Самоубийствата също са риск за мъжете и са в топ 10 причинители на смърт. Човек може да реши да се самоубие при крайно отчаяние или наличие на психичен проблем. Консултация с психолог или психиатър може да изиграе решаваща роля за предотвратяването на такова фатално действие. Между 800 000 и 1 000 000 души се самоубиват всяка година. Рискът от самоубийство е между 3 и 4 пъти по-голям при мъжете, отколкото при жените, а при хората на възраст над 65 години - до 10 пъти. Депресията, биполярното разстройство, шизофренията, пристрастеността към упойващи вещества са сред основните рискови фактори за самоубийство.