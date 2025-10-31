ГЕРБ-СДС за Деня на народните будители: Днес трябва отново да преоткрием силата на нашата просвета

Едва ли има друг народ, който чества два празника на духовността – 24 май и 1 ноември. В навечерието на Деня на народните будители да си припомним дейността на нашите предци, които през вековете пробуждаха и отстояваха българския дух, се казва в декларация на парламентарната група на ГЕРБ-СДС по случай предстоящия Ден на будителите, прочетена от Йорданка Фандъкова.

Вазов казва, че Паисий е първият, който разпалва изтлелия пламък на народното самосъзнание. Българските будители поставиха в центъра на националното ни самосъзнание жаждата за свобода и просвета, като превърнаха вярата в сила срещу заблудата и духовната тъмнина. В най-голяма степен това бяха учителите, се казва в декларацията. В нея се припомня, че през 1922 г. - време на разруха и изпитание след войните - България отново е търсила своето духовно пробуждане. По инициатива на интелектуалци през тази година празникът е честван за първи път, като се почитат личности, чието дело е допринесло за развитие на българската култура, просвета и национално самосъзнание, училищата и читалищата се превръщат в центрове на тържествата, отбеляза Фандъкова.

От 1945 г. до 1992 г., за съжаление, празникът е бил прекъснат, възстановява се след 1992 г. и днес трябва отново да преоткрием силата на нашата просвета, посочи тя.

Живеем във време на твърде големи и бързи промени, на духовен недостиг, агресията и безразличието неусетно и невидимо се настаниха в обществото ни. Изкуственият интелект е могъщ инструмент за знание, но не може да възпитава в почтеност, прочете Йорданка Фандъкова. Имаме нужда от съвременните будители, учени, творци, учители, заявяват от ГЕРБ-СДС.