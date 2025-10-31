За два дни полицията във Варна констатира над 80 нарушения на управлявали тротинетки

Към настоящия момент провеждаме тридневна специализирана операция, насочена към водачите на индивидуални електрически превозни средства, като само в рамките на два дни са констатирани 83 нарушения, съобщи началникът на сектор „Пътна полиция" към Областната дирекция на МВР във Варна главен инспектор Петко Камбуров.

Той коментира, че ако бъде констатирано управление на тротинетка от дете под 16 години се съставя акт на родителя., който след промените в закона е 500 лева.

Има доста установени такива случаи, каза още Камбуров. По думите му в рамките на предходната седмица са констатирани над 400 нарушения.

Камбуров съобщи още, че по отношение на тежките пътнотранспортни произшествия към момента на територията на областта има с двама загинали по-малко, а ранените намаляват с 89 в сравнение със същия период на предходната година.