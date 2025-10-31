ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задължителен профилактичен преглед един път в годи...

2 години затвор за мъж, счупил прозорец на кола и откраднал 1200 лева

Затвор СНИМКА: Пиксабей

2 години затвор  за 46-годишен мъж откраднал 1200лв от автомобил в София. Това съобщава По  Софийска районна прокуратура.

Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 02.07.2025 г. в с. Панчарево е счупил прозорец на лек автомобил и отнел чужди движими вещи – сумата от 1200 лв. и портмоне от владението на И.П

По случая е водено разследване. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи него като автор на деянието.

Състав на Софийски районен съд призна мъжа за виновен по повдигнатото му обвинение и беше наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно при строг режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

