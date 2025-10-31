ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Възраждане" все още иска закриване на частните пенсионни фондове

Павлета Давидова

[email protected]

1732
Димо Дренчев. СНИМКА: Фейсбук/Димо Дренчев

Вторият стълб на осигуряването да бъде закрит, защото носи щети, настояват от "Възраждане". А депутатът Димо Дренчев се възмути и от вчерашната комуникация на фондовете с лидера им Костадин Костадинов.

Експертът им Виктор Папазов пък настоя за професионален дебат дали вторият стълб е в изгода на пенсионерите, или е в изгода на ръководствата и санкционираните на частните пенсионни фондове. "Възраждане" са готови с данни за последните 20 г., с които да аргументират тезата си, че вторият стълб носи щети и гарантира бедността в най-болезнената възраст на хората - пенсионната.

Дренчев отбеляза, че правителството предлага пенсионната вноска да скочи с 2%, което ще удари както бизнеса, така и работещите. Освен загуба на доходи, това предложение може да предизвика и висока инфлация, предупреди той.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

