Още два нови STEM центъра отварят врати в училища в Пазарджик

Два нови STEM центъра бяха открити в Начално училище "Никола Фурнаджиев" в Пазарджик и Основно училище „Христо Ботев" в село Сарая. Центровете са пространства за модерно образование,учат чрез практика, експерименти и екипна работа.

Сред официалните гости на събитията бяха кметът на Община Пазарджик Петър Куленски и д-р Весела Тодорова, директор на дирекция "Образование и култура", представители на РУО – Пазарджик, Областна администрация, директори на училища, родители и партньори.

Кметът Петър Куленски подчерта значението на инициативата за развитието на града:

„Благодаря на директорите г-жа Анна Пашова и г-жа Ирина Василева, на институциите, учителите, родителите и партньорите, които вярват в нашите деца и не спират да работят за бъдещето им. Благодаря, че се отварят широко нови врати към по-смели мечти в нашия Пазарджик."

STEM центровете включват нови кабинети по Природни науки, Математика и Дизайн и 3D прототипиране. В тях учениците ще могат да наблюдават, експериментират, конструират и откриват. Новото оборудване включва микроскопи, комплекти за безопасни опити, сензори, роботи, микроконтролери, 3D принтери и софтуер за моделиране, както и материали за „математика в действие".

STEM центърът в НУ „Никола Фурнаджиев" е изграден по проект № BG-RRP-1.015-0203, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. В приветствието си директорът г-жа Анна Пашова заяви, че центърът „не е просто модерна класна стая, а място, в което мисленето се превръща в действие, а въображението – в реалност".

Паралелно с това, ОУ „Христо Ботев" в с. Сарая финализира изпълнението на проект BG-RRP-1.015-0239, също финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, в рамките на процедура BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда". Постигнато е изграждането на интегрирана учебна среда от ново поколение, която насърчава иновациите в преподаването и повишава интереса на учениците към науката и технологиите чрез съвременни лаборатории и свързани класни стаи.

STEM средата доказано повишава интереса и мотивацията на учениците, защото превръща абстрактните уроци в реални предизвикателства, решавани с ръце, очи и сърце. Тук децата изследват, създават, тестват и подобряват – развивайки критично мислене, работа в екип и увереност в собствените си идеи. STEM е не само нов начин на учене, но и мост към реалния свят – към университетите, бизнеса и бъдещите професии.