25-годишен пиян шофьор е предизвикал катастрофата с кадилака в центъра на Пловдив

Дрегерът отчел наличие на алкохол над 1,2 промила

25-годишен е водачът на кадилака, предизвикал катастрофата на кръстовището на булевардите "Руски" и "6 септември" в центъра на Пловдив, съобщиха от МВР. Тестът с дрегер е отчел наличие на алкохол над 1,2 промила.

Инцидентът е станал около 3 часа тази нощ. Кадилакът на 25-годишният се е блъснал в друга кола, продължил е движението си и се е забил в дърво до Търговската гимназия.

Шофьорът, предизвикал ПТП-то, е отведен във Второ районно след инцидента. Младежът е дал кръвна проба за химичен анализ и е започнато бързо производство.