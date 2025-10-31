Управляващата коалиция иска забрана за износа на горива от България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мярката е временна, увери Делян Добрев от ГЕРБ. Става въпрос за дизел и авиационно гориво

Ограничаване на износа на горива предлага управляващата коалиция. Това стана ясно от изказване на председателя на бюджетната комисия в парламента Делян Добрев. Малко преди това депутатът от ГЕРБ поиска, и получи, 30-минутна почивка от пленарното заседание, за да проведе извънредна сбирка на оглавяваната от него комисия.

"Току-що с ПГ на ИТН, БСП и "ДПС – Ново начало" внесохме решение на НС, което ще разгледаме в бюджетна комисия и в последствие в пленарна зала. Касае сектора на горивата у нас", анонсира той промените.

"За сектора на горивата в България ГЕРБ предлага да се ограничи износът на дизел и авиационно гориво от страната. Имаме горива за много месеци напред. Това се прави с цел да се предотврати спекула с цените на горивата и злоупотреба с количествата, които България съхранява", увери Добрев.

Той увери, че страната има гориво "за много месеци напред, без дори да броим държавния резерв", но целта е да се предотврати спекула с цените на горивата и злоупотреба с количествата, които се съхраняват в България.

Идеята на мнозинството е мярката да е временна.

„Даваме гъвкавост на директора на Агенция „Митници", ако се налага поради хуманитарни причини или технологични такива, свързани с непрекъснатостта на производствения процес на „Неохим", да разрешава по своя преценка износ на определени продукти", допълни още Добрев.

В момента комисията все още заседава.

Очаквайте подробности