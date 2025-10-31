Боршош: Не се снимах с папките с проекта за нови лифтове на Витоша като Терзиев, защото първо се върши работа

Представител на Столичната община отказа да каже какви действия са предприети, защото трябвало да ги оповести кмета

По предложение на министъра на туризма депутатите викат кметове на изслушване за развитието на планинския туризъм у нас

Всички предложения за законодателни промени, които ще осигурят не само по-достъпна Витоша, но и развитие на планинския туризъм в България, са събрани, обобщени и изпратени от Министерството на туризма до председателя на парламентарната комисия на регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков. Това съобщи министърът на туризма Мирослав Боршош на заседание на ресорната парламентарна комисия в четвъртък.

"И като софиянец, и като министър на туризма предприех действия и още в началото на мандата се заехме изключително ангажирано с въпроса за подобряване на достъпността до планината Витоша. Преди около година и половина спря и последният адекватен начин за качване до планината чрез лифт. През това време не беше направено нищо. Имаше желание от страна на Столичната община, но само с желание тази работа няма как да се свърши. Няма да влизам в конфронтация с общината колко и какво не е свършено - те си знаят. Ситуацията е следната: от много години възможността за изграждане на нови лифтове и ски писти е напълно блокирана - не само в плана за управление на природен парк "Витоша", а въобще в законите на страната. Защо така се е случило - може сами да си отговорите", заяви министър Боршош.

И даде пример с Франция, Австрия и Италия, които имат между 8000 и 10 000 км лифтове, а България, която има всички дадености да ги конкурира - едва 200 км.

Министърът на туризма напомни, че е създал работна група между всички заинтересовани ведомства, събрани са всички предложения за законодателни промени.

"Заедно с министъра на младежта и спорта имах среща с инвеститора на Витоша, който иска да изгради новите лифтове. Проектът ми беше представен. Изпратен е и на кмета на София Васил Терзиев. Но тези документи не означават нищо и ще останат в едни папки, едни добри пожелания, ако само си правим форуми за развитието на Витоша - това е подходът на кмета Терзиев. Моят е малко по-различен - да събера всички заинтересовани страни, да предложа на вашето внимание нужните промени в закона, за да седнем на една маса. Каквото е зависело от мен като министър - всичко е събрано, обобщено и изпратено до комисията, чийто председател е ангажиран скоро да започне този голям разговор какво се случва с българския планински туризъм, който години наред се отлага и резултатът е все по-малко достъпни планини", отсече Боршош.

И подчерта, че всяка година Италия, Франция и Австрия откриват нови ски писти и "не виждам с тези хиляди километри лифтове да са си навредили на природата и да са предизвикали екологична катастрофа".

По негово предложение думата бе дадена и на Александър Серафимов от Столичната община, който обясни, че темата за Витоша, е стратегическа за кмета Терзиев и предпочита да не отговаря на въпроса.

"Създадена е работна група, има предвидени решения, които предпочитам кмета да оповести, тъй като всичко е в процес на разработка", каза Серафимов.

"Витоша е голям въпрос и ако не знаем какво смята да прави Терзиев, това е проблем. Получих от него писмо, с което ме пита какво смятам аз да правя. Но кметът има същите данни, с които разполагам и аз. Аз знам, че ако не направим нужните промени, ще си останем с едни папки и добри пожелания, с които не съм се снимал, защото знам, че първо се върши работа. Нека да проведем този дебат с кмета. Поканете всички кметове, не само на София, но и на Банско, Чепеларе, Самоков, Смолян, за да видите големия отговор какво трябва да се случи, за да може да се развива българският планински туризъм", призова министър Боршош.

По предложение на министъра на туризма Мирослав Боршош депутатите от комисията решиха да извикат на изслушване кметовете, за да обсъдят нужните действия за развитие на планинския туризъм у нас.