Сбогуваме се с Иван Тенев на 2 ноември в църквата "Свети Седмочисленици"

Поклонението пред журналиста, художника и общественика с активна дейност в културния и обществен живот Иван Тенев ще се състои на 02.11.2025 г. от 13 часа в столичната църква "Свети Седмочисленици". Това съобщи бившата му съпруга Кристина Димитрова във фейсбук.
Да си вземем последно сбогом.
За всички които обичаха, уважаваха и ценяха Иван Тенев (Агент Тенев) като човек, приятел и творец. Поклонението ще се състои на 02.11.2025г от 13.00ч в църквата "Свети Седмочисленици "
Погребението ще бъде в Парк "Централни софийски гробища" от 15.30 ч.
