Европейските борси започнаха търговията с понижени...

Сбогуваме се с Иван Тенев на 2 ноември в църквата "Свети Седмочисленици"

Иван Тенев

Поклонението пред журналиста, художника и общественика с активна дейност в културния и обществен живот Иван Тенев ще се състои на 02.11.2025 г. от 13 часа в столичната църква "Свети Седмочисленици". Това съобщи бившата му съпруга Кристина Димитрова във фейсбук.

Ето какво пише тя: 

Да си вземем последно сбогом. 

За всички които обичаха, уважаваха и ценяха Иван Тенев (Агент Тенев) като човек, приятел и творец. Поклонението ще се състои на 02.11.2025г от 13.00ч в църквата "Свети Седмочисленици "

Погребението ще бъде в Парк "Централни софийски гробища" от 15.30 ч.

Да си вземем последно сбогом 😥🙏🖤 За всички които обичаха, уважаваха и ценяха Иван Тенев (Агент Тенев) като човек...

Публикувахте от Kristina Dimitrova в Петък, 31 октомври 2025 г.

