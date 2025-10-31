Сбогуваме се с Иван Тенев на 2 ноември в църквата "Свети Седмочисленици"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поклонението пред журналиста, художника и общественика с активна дейност в културния и обществен живот Иван Тенев ще се състои на 02.11.2025 г. от 13 часа в столичната църква "Свети Седмочисленици". Това съобщи бившата му съпруга Кристина Димитрова във фейсбук.

Ето какво пише тя:

Да си вземем последно сбогом.

За всички които обичаха, уважаваха и ценяха Иван Тенев (Агент Тенев) като човек, приятел и творец. Поклонението ще се състои на 02.11.2025г от 13.00ч в църквата "Свети Седмочисленици "

Погребението ще бъде в Парк "Централни софийски гробища" от 15.30 ч.