Дилърка на хероин е заловена в град Пещера

Диана Варникова

[email protected]

1052
Хероин.

51-годишна дилърка на хероин е била заловена от пещерските полицаи.  Акцията е проведена вчера, а разследването е под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик. Служители от група „Криминална полиция" при РУ-Пещера извършили проверка на къща, обитавана от 51-годишната С.А., жителка на родопския град. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Вътре органите на реда намерили 77 полиетиленови топчета и бучка от кафяво прахообразно вещество. След направени полеви наркотестове се оказало, че става дума за хероин с общо тегло от 33,26 грама. Установено е, че наркотичното вещество е било предназначено за разпространение. Жената, която е неизвестна на органите на реда до момента,  е задържана в ареста на РУ-Пещера. По случая се води досъдебно производство под ръководството на прокурор от Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение „гаранция" в размер на 5000 лева. Извършват се действия по разследването.

