Асен Василев за Борисов: Достигна пенсионна възраст и разбра, че швейцарското правило е добро

Лидерът на ПП Асен Василев реши да отговори задочно на Бойко Борисов, който по-рано днес се оплака от бюджетите му. Избра да го направи с "една добра и една лоша новина". Добрата била, че "явно след като Борисов е достигнал пенсионна възраст, е разбрал, че е добре да се спазва законът и швейцарското правило". Втората - че не го правел добре.

Василев подчерта, че в "лошите" си бюджети не е вдигал данъци и осигуровки, защото това е абсолютен критерий бизнесът да работи нормално.

И иронизира - по-лесно било да "бръкнеш в джоба на всеки български гражданин, да вземеш по 600 лв. на година от всеки, но по-добре е да се спрат парите към касички на различни бизнеси, които захранват властта и правят корупция". Това се правело в бюджетите от 2020 г. до м.г. - данъци не се вдигали, а имало пари за заплати, но нямало средства за "прасе-касичките".

Относно предложението на властта за ограничаване износа на горива, той отбеляза, че е ограничен в коментара си заради информация, която е била с гриф за секретност. "Това е мярка, която ограничава износа на самолетни горива и дизел. За самолетните горива страната има само един доставчик, а за дизел е почти само еидн. Тази мярка е разумна при определени условия, които не знаем дали съществуват - правителството не дойде да обясни", каза лидерът на ПП.

Василев напомни, че половината резерв на България е извън страната. Важно е правителството да каже, че е говорило с другите държави-членки и няма да ни наложат съответните мерки и ще може да ползваме резерва в пълен обем", заяви депутатът.

По-рано днес имаше извънредно заседание на бюджетната комисия в парламента, което бе поискано от Делян Добрев. "Предлагаме да се ограничи износът на дизел и авиационно гориво от страната. Имаме горива за много месеци напред. Това се прави с цел да се предотврати спекула с цените на горивата и злоупотреба с количествата, които България съхранява", обяви по-рано днес шефът на бюджетната комисия в НС Делян Добрев от ГЕРБ. Мярката се подкрепя от управляващата коалиция.