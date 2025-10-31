ДБ искат закрито парламентарно заседание заради горивата

Притесненията са ни, че 90-дневните запаси в България не са 90-дневни и не всички фирми внасят в складовете, каза Ивайло Мирчев

Искане за закрито заседание на парламента, с изслушването на министри и шефа на ДАНС по темата за пазара на горива, са внесли от "Демократична България" обяви Ивайло Мирчев.

Той го обяви малко след като управляващото мнозинство събра извънредно бюджетната комисия, за да прокара забрана за износа на горива от България.

"Преди 9 дни поискаме изслушване на ресорните министри в енергийната комисия и пленарна зала, за да ни запознаят с пазара на горива и със запасите. Сега на пожар, без подготовка, след като е ясно че в последните дни има засилен износ на горива от България, и след като седмица ни уверяваха, че всичко е наред, извънредно се включва точка в дневния ред и се гласува забрана", гневни са от ДБ.

Мирчев подчерта, че ако мярката е била превантивна, щяло да е обявена още преди 10 дни и да влезе като нормална точка в дневния ред. "Като се прави по обяд и се прекъсва работата на парламентарното заседание явно няма нищо регулярно и се прави на пожар", коментира той.

Притесненията са ни, че 90-дневните запаси в България не са 90-дневни и не всички фирми внасят в складовете, добави депутатът.

Гласувахме "за" забраната, това е национално отговорното поведение, добави в края Мирчев.