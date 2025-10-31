МЕЧ прогнозираха опашки пред бензиностанциите

"Да прекъснеш заседание на НС, за да взимаш спешно решение, означава, че нямаме гориво не за 90 дни, не за 60 дни, а въобще, смята Радостин Василев

Управляващите не знаят какво да правят и създават криза. Знаете какво означава да стигне до хората, че се спира износа на дизел - утре ще има опашки пред бензиностанциите.

Този коментар направи в парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев след като по-рано днес управляващата коалиция поиска извънредно заседание на бюджетната комисия, а Делян Добрев от ГЕРБ обяви, че ще искат забрана за износа на дизел и авиогориво от България.

"Председателят на комисията Делян Добрев призна, че последната седмица в екстрен порядък е започнал износ на горива, основно дизелово и авио гориво. Това, което ни предлагат е да вземем временни мерки. Това няма да спаси ситуацията. Затова предупредихме преди 9 мес. - искахме инвестиционно предложение за придобиване на рафинерията в Бургас. Ако го бяхме направили, нямаше да ги има тези проблеми", каза Красимир Манов.

И МЕЧ, както и ДБ искат изслушване по темата. Манов настоя в парламента да дойдат председателят на ДАНС, премиерът и ресорните министри.

Василев обяви, че Добрев де факто е признал, че в България няма дизелово гориво. "Да прекъснеш заседание на НС, за да взимаш спешно решение, означава, че нямаме гориво не за 90 дни, не за 60 дни, а въобще", каза лидерът на МЕЧ. И поиска да чуе обяснение как ще се гарантират доставките на дизелово гориво. Изглежда още следващата седмица ще имаме проблем с наличното дизелов гориво, прогнозира той.