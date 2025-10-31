Фондът за млади таланти на София обяви кампания за набиране на предложения

От утре започват да се събират проектни предложения за финансиране от Фонда за млади таланти на София, който беше създаден с решение на Столичния общински съвет. Това обяви председателят на градския парламент Цветомир Петров.

Според приетите правила, желаещите могат да кандидатстват в три направление: Наука и образование, Култура и Изкуства, Спорт, за частично или цялостно финансиране за участията им в конкурси, състезания, олимпиади, програми за обучение, тренировъчни лагери и др. Крайният срок за набиране на кандидатурите е 19-и декември 2025г.

„Искам да призова всички таланти на София, техните ментори, учители, родители да се запознаят с условията и правилата за участие, да подадат колкото могат повече предложения, за да можем чрез Фонда да помогнем на повече млади таланти на София", каза председателят на СОС Цветомир Петров.

Предвиденият бюджет за фонда възлиза на 1,5 млн. лева, но с възможност за увеличаване на средствата при необходимост, уточни зам.-кметът по финанси на столицата и управител на фонда Георги Клисурски.

„Ако в хода на 2026-а година установим, че обемът кандидатури, които искаме да подкрепим, е по-голям, тогава ще предложим увеличение на финансовия ресурс, защото за нас е важно средствата да не са бариера пред покоряването на върховете на младите и талантливи хора на София", подчерта Клисурски.

Подробности за кандидатстването могат да бъдат открити на сайта на Столичната община.