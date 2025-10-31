Пуснаха под гаранция собственика на дома за възрастни в Ягода

Районният съд в Казанлък е изменил мярката за неотклонение, взета по отношение на 61-годишния Валентин Желев, привлечен към наказателна отговорност за извършени престъпления в бившия дом за стари хора в село Ягода, от „домашен арест" в „парична гаранция" в размер от 7000 лева, съобщиха от съда.

Определението на съда за изменение на мярката за неотклонение не е протестирано от Районна прокуратура – Стара Загора и е влязло в законна сила.

Съдът е приел, че от събраните до този момент гласни и писмени доказателства са налице достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпленията, в които е обвинен.

В мотивите си съдът е посочил, че към този момент обвиненията не са конкретизирани, а по делото са разпитани почти всички възможни свидетели, събрани са всички възможни доказателства, но прокуратурата, въпреки това, не е изготвила ново постановление за привличане на обвиняем, а продължава да се придържа към първоначалното така наречено „работно" постановление. С оглед на обстоятелството, че са събрани почти всички доказателства, съдът е счел, че няма реална опасност обвиняемият да въздейства върху свидетелите, да манипулира или укрие доказателства. Съдът е посочил, че Желев има постоянен адрес, постоянно местопребиваване в страната, има добри характеристични данни, има чисто съдебно минало, което е дало основание да счете, че няма реална опасност и да се укрие.

В определението си съдът е отбелязал, че по делото са представени съответните медицински доказателства – медицински епикризи, амбулаторни листове и други, от които се установява, че обвиняемият е в недобро здравословно състояние, което налага почти постоянно същият да посещава болнични заведения, с оглед запазване здравето и живота си.

По изложените съображения съдът е счел, че определената мярка за неотклонение „домашен арест" вече се явява прекалено тежка, поради което следва да бъде отменена и заменена в по-лека.

По делото „Ягода" са привлечени като обвиняеми шестима, като вече никой от тях не е задържан под стража.