НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Спешната забрана за износ на горива отново пренареди дневния ред на депутатите

Павлета Давидова

Парламент Снимка: Архив

Мнозинството отказа искането за изслушване на ресорни министри и ДАНС за ситуацията с дизела в страната

Внезапното искане на управляващите за въвеждане на временна забрана за износа на горива от България пренареди за втори път днес програмата за работа на депутатите. Официално това се случи малко след 12,30 ч. - тогава приключи извънредния председателски съвет, а председателката на парламента Рая Назарян предложи две нови точки.

Със 134 гласа "за" и 43 "въздържали се" ("Възраждане", МЕЧ и 3 от "Величие" депутатите приеха като втора точка днес да влязат текстовете за въвеждане на временни мерки за ограничаване износа и доставките на гориво до други държави в ЕС.

По искане на ДБ Назарян подложи на гласуване като евентуална трета точка да бъдат изслушани енергийният, финансовият и икономическият министри, както и и.ф. председателят на ДАНС Деньо Денев, които да обяснят какво се случва с пазара на горивата в страната. Само 66 гласа обаче събра искането за събиране на информация - гласовете дойдоха от ПП-ДБ, "Възраждане" МЕЧ, четирима от АПС и един от "Величие". 17 депутати бяха категорично "против" - 10 от ГЕРБ, 6 от ДПС-НН  и един независим, а 99 се въздържаха.

В зала вече се гледа забраната за износ на горивата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Парламент Снимка: Архив

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание