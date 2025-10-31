Бившето руско консулство във Варна се превръща в културен център

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В сградата на бившето руско консулство във Варна ще бъде поместена Галерията за графично изкуство с уникалната си колекция от творби на автори от цял свят. Това предложение на кмета на Варна Благомир Коцев беше прието днес на заседание на Общинския съвет.

С това местният парламент даде съгласие да бъде изменено и допълнено предходно негово решение за промяна предмета на договор за безвъзмездно управление на имота, сключен между Община Варна и държавата.

В предходния документ предназначението беше за „задоволяване на обществените потребности от детско заведение", а с вчерашното решение бе изменено в полза „задоволяване на обществената потребност за създаване на Център за изкуства и култура към Община Варна", съобщават от пресцентъра на общината.

За използването на сградата на ул. „Македония" № 53 дирекция „Култура и духовно развитие" представи подробен и мотивиран проект за трайно задоволяване на обществените потребности.

В обосновката към него се посочва, че Варна има нужда от ново пространство, което да събира под един покрив изкуство и култура и тяхната публика.

Галерията за графично изкуство (ГГИ) и организираното от нея Международно биенале на графиката отдавна са емблеми на морската столица в областта на визуалните изкуства, но не разполагат със свое изложбено пространство и печатна база.

За Галерията за графично изкуство и нейната изключително богата колекция от близо 1800 графични творби на световни автори екипът на Община Варна търси сграда още от началото на тази година.

Дълги години великолепната колекция от графични творби се съхранява в малък „графичен кабинет", разположен в сградата на Градската художествена галерия във Варна.

Ръководството на дирекция "Култура и духовно развитие" изтъква, че този забележителен фонд заслужава да бъде представен в постоянна експозиция, достъпна за варненци и гостите на града.

Площта на сградата на бившето руско консулство е 990 кв. м., парцелът е с обща площ от близо 5 дка.

Сградата е с функционално предназначение „административно-делова", подходяща за културен център. В нея са обособени големи и малки зали, достигащи до максимален капацитет до 140 човека, има просторни фоайета.

Бившият киносалон с изградена сцена и помещение за сценично осветление и прожекционна е подходящ за зала за сценични изкуства. Концертната зала, прожекционната апаратура и оформеният подиум в рамките на имота са изключително подходящи и за камерни концерти и спектакли.

В сградата има и помещения, които могат да бъдат пригодени за изложбени и конферентни зали, както и административни помещения.

Дворното пространство около сградата и вътрешният двор са ползотворни за експониране на скулптури, инсталации и други произведения на изкуството, както и концерти, фестивали и театрални постановки на открито, нещо, от което градът има силна необходимост.

Предимство е, че местоположението на сградата е в централната част на града, в близост до Община Варна, Регионалния исторически музей и Градската художествена галерия.

В предходен период имотът на бившето руско консулство е разглеждан за разкриване на детска градина, но архитектурното обследване установява, че сградата не е подходяща да изпълнява такова предназначение.

Експертиза посочва, че съществуващата конфигурация на помещенията не позволява обособяване на повече от две пълноценни градински групи с всички необходими функционалности за детско образователно заведение.

Основен ремонт и преобразуване на сградата за тази цел изисква изключително сериозен финансов ресурс, посочват експертите.