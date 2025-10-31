Абсолютната №1 в света по лингвистика Ванеса Калинкова: Чувстваме се оценени, благодарим, "24 часа"

Ванеса Калинкова стана абсолютен шампион на Международната олимпиада по лингистика. Най-престижното състезание в областта събра рекорден брой участници от над 40 държави, а именно изключителното българско момиче от Бургас стана №1 в света - златен медал с абсолютно първо място.

"Чувстваме се оценени от обществото. Щастливи сме, че нашите успехи се виждат. Благодарни сме на "24 часа", че показва на широкия кръг от хора, на хората, които в своето всекидневи не мислят за международните ученически олимпиади, че българските ученици постигат големи успехи. От името на целия национален отбор по лингвистика благодаря на "24 часа" за прекрасната инициатива да показва "Отличниците". Винаги е приятно, когато се върнеш в България и видиш, че има хора, които следят постиженията ти, признават и популяризират усилията, които българските деца полагат и успехите, които постигат. И аз лично, и целият отбор сме благодарни на нашите ръководители. Ние положихме много усилия, но те също - ако не и повече от нас. Благодарни сме и на родителите си, защото те са хората, които ни подкрепят на първо място. Когато сме още в ученическа възраст, финансовата помощ идва най-вече от семейството, но цялостната им подкрепа е незаменима. Също и на учителите ни в училище. Те са нашите будители, които запалват искрата у нас. След това ние разрастваме искрата в пространството, за да се превърне в онзи пламък на удовлетвореност и гордост. Достигаме до ръководителите на националните отбори и продължаваме с огъня в сърцето си", заяви Ванеса Калинкова след деветото издание на "Отличниците на България".

Абсолютната шампионка по лингвистика Ванеса Калинкова с грамотата си от деветото издание на "Отличниците на България". СНИМКА: НАЙДЕН ТОДОРОВ

Тя стигна до световния връх като ученичка на в 12-и клас на ППМГ "Акад. никола Обрешков" в Бургас, а вече продължава своето образование в Софийския университет в специалност "Информатика".