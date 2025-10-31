Ивайло Пенчев дава 50 хил. лв. за информация за хакера, атакувал компанията му

Бизнесменът Ивайло Пенчев обяви награда от 50 хил. лв. за информация, водеща до залавянето на хакера, атакувал част от компаниите на предприемача. Той уточнява, че става въпрос за китайска атака, осъществена преди два дни, която продължава да нанася щети върху софтуерната му инфраструктура.

„Част от ИТ системите ни са извън строя- включително уеб сайтовете ни. Хубавото е, че производственият процес в нито един завод не е спрял. Борим се със злонамерените умни хакери", посочва бизнесменът пред bTV.

Той е категоричен, че няма да плати откуп, за да разкриптират системата, но би дал пари за данни, водещи към хората, инсталирали зловредния софтуер.

„Мисля, че ако всеки колега, обект на подобна атака се включи с някаква сума, наградата за главите на умните момчета може да стане достатъчно голяма, така че някой от самите момчета да се изкуши и да предаде останалите. Убеден съм, че ако разчитаме на държавните институции да ни спасят от престъпниците, ще си останем неспасени", коментира Пенчев.

Предприемачът съобщава още, че органите на реда са уведомени: „Знам, че са пратили колегите да пишат обяснения. Докато частните фирми пратиха хора, които втора нощ са в офиса и работят. От държавните институции помощ няма. Те искат писмени обяснения".