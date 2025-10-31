ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо Черно море е най-големият консерватор и как и...

Времето София 19° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21620505 www.24chasa.bg

Ивайло Пенчев дава 50 хил. лв. за информация за хакера, атакувал компанията му

3336
Ивайло Пенчев

Бизнесменът Ивайло Пенчев обяви награда от 50 хил. лв. за информация, водеща до залавянето на хакера, атакувал част от компаниите на предприемача. Той уточнява, че става въпрос за китайска атака, осъществена преди два дни, която продължава да нанася щети върху софтуерната му инфраструктура.

„Част от ИТ системите ни са извън строя- включително уеб сайтовете ни. Хубавото е, че производственият процес в нито един завод не е спрял. Борим се със злонамерените умни хакери", посочва бизнесменът пред bTV. 

Той е категоричен, че няма да плати откуп, за да разкриптират системата, но би дал пари за данни, водещи към хората, инсталирали зловредния софтуер.

„Мисля, че ако всеки колега, обект на подобна атака се включи с някаква сума, наградата за главите на умните момчета може да стане достатъчно голяма, така че някой от самите момчета да се изкуши и да предаде останалите. Убеден съм, че ако разчитаме на държавните институции да ни спасят от престъпниците, ще си останем неспасени", коментира Пенчев.

Предприемачът съобщава още, че органите на реда са уведомени: „Знам, че са пратили колегите да пишат обяснения. Докато частните фирми пратиха хора, които втора нощ са в офиса и работят. От държавните институции помощ няма. Те искат писмени обяснения".

Ивайло Пенчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание