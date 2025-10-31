ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо Черно море е най-големият консерватор и как и...

Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев

Благомир Коцев

Предявяват събраните доказателства по разследването на кмета на Варна Благомир Коцев. Така досъдебната фаза навлиза във финалната права. Остава прокуратурата да прецени дали да изготви и внесе в съда обвинителен акт.

Над 40 тома са доказателствата по делото. Колко реално са те ще се разбере след като всички доказателства по делото бъдат предявени първо на кмета на Варна Благомир Коцев, съобщава БНТ.

В понеделник бяха повдигнати нови обвинения на всички участници в това разследване, като те вече не са организирана престъпна група, а са престъпно сдружение.

По част от престъпленията, като обвиняема за съучастник беше привлечена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова.

Най-общо, освен за участие в това престъпно сдружение, обвиненията са за трикратно искане на подкуп от трима различни бизнесмени, както и два опита за принуда, които Благомир Коцев заедно със съучастници е опитал да реализира спрямо бивша служителка в община Варна, както и спрямо предприемач, на който са искали да прехвърли половината от договорите си, които са сключили с различни структури от община Варна на друг бизнесмен.

Общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов също трябваше да дойдат днес за предявяване, но това ще се случи другата седмица, тъй като в момента техните адвокати са ангажирани с други казуси.

Благомир Коцев

