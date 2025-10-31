Възстановяват изградена от цар Фердинанд еко пътека в Рила.

Еко пътеката „Кайзеров път" в Рила, изградена по идея на цар Фердинанд, който искал да впечатли австрийския княз с величието на планината, ще бъде възстановена. Преди повече от 100 г. с помощта на военни инженери, войска и местни жители е създаден маршрут, по който да се мине с файтон – истинско архитектурно чудо за онова време. И до днес част от старите мостове и съоръжения са запазени, но голяма част от трасето е вече превзета от природата.

„Кайзеров път" обхваща трасето Боровец – х. Чакър Войвода – х. Марица – х. Заврачица – х. Гранчар – гр. Якоруда. Инвестициите в рамките на инициативата са над 100 000 лв. и включват изграждане на соларни системи за електричество в планинските хижи, осигуряване на високопланински зарядни точки и Wi-Fi покритие, подновяване на маркировката по маршрута и почистване на трасето от паднали дървета и камъни, заедно с местните доброволци.

В момента хижа "Чакър Войвода" и хижа "Заврачица" са в процес на оборудване със соларни системи – част от първия етап на обновяването до пълно оборудване на всички хижи.

„Още при първото ми посещение бях очарован от красотата на тази екопътека. Но видях и колко труднодостъпна е днес за туристите. Това ни мотивира да действаме. Проектът е продължение на нашите дългогодишни зелени инициативи", споделя Калин Кокошаров, изпълнителен директор на една от двете фирми, започнали работа по екопътеката в партньорство с друга българска компания от енергийния сектор.