Предложиха проф. д-р Свилен Маслянков за почетен граждани на Велико Търново

Номинацията е от кмета Даниел Панов и председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов

За почетен гражданин на Велико Търново да бъде избран проф. д-р Свилен Маслянков – това предлагат официално кметът на старопрестолния град Даниел Панов и председателят на Великотърновски общински съвет Венцислав Спирдонов. Номинацията на именития хирург вече е внесена по съответния ред. Връчването на почетното звание традиционно е част от събитията по случай Празника на Велико Търново – 22 март, посочват от пресцентъра на местната управа.

Удостояването на проф. Маслянков с престижното звание ще бъде форма на признание за неговата неизмерима подкрепа за хората на Велико Търново. Професор д-р Маслянков има впечатляваща биография на лекар, и преподавател, с работата си е помогнал на хиляди граждани на Старата столица и на хиляди българи, посочват Даниел Панов и Венцислав Спирдонов в мотивите на предложението.

Професор д-р Свилен Маслянков е роден във Велико Търново, завършва средното си образование в ПМГ „Васил Друмев", Велико Търново, випуск 1991 г., след това завършва Медицински университет София през 1997 г. Именно от старопрестолния град той се изгражда като специалист хирург и са положени основите на световната му професионална реализация. Продължава кариерното си развитие в една от най-големите и водещи клиники в България – УМБАЛ Александровска, гр. София. Последователно минава през всички стъпки на академично развитие – асистент, главен асистент, доцент, а от месец март 2024 г. е утвърден като професор по хирургия към съответната катедра при Медицински университет – София.

Професор д-р Свилен Маслянков има над 180 публикации в международни и български периодични медицински списания. Известни са над 500 цитирания на трудовете му в големи национални и международни медицински бази данни. Има проведени редица специализации в хирургични клиники в Гърция, Испания, Хърватска, Англия, Русия и др., както и над 70 участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина.

През 2023 г. хирургът е удостоен с почетен знак „SIGNUM LAUDIS" на кожен плакет за особени заслуги за функционирането и развитието на Медицински университет – София в годините на своята професионална реализация. Към момента е ръководител на направление „Лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на гърдата" в Клиниката по хирургия към УМБАЛ Александровска, гр. София.

Въпреки националното си признание, професор д-р. Маслянков никога не е забравял корените си – той редовно се връща във Велико Търново. Пример за това е участието му в инициативата „Велико Търново е любов", която вдъхнови стотици хора и подхрани инициативи за здравеопазване в града. Професор д-р Маслянков продължава да преглежда и оперира в старата столица.

„Удостояването му със званието „Почетен гражданин на град Велико Търново" ще бъде справедливо признание на един великотърновец, който с работата си издига името на нашия град на световна сцена. Той е жив пример за младите ни хора, че успехът се постига с отдаденост, професионализъм и човечност", коментират Даниел Панов и Венцислав Спирдонов.