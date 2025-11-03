Красивият ум Сирма Караджова - от "Отличниците на Бългрия" към "Лекарите, на които вярваме"

Едно чаровно и изключително талантливо българско момиче се усмихва след церемонията на "24 часа" за отличаване на "Отличниците на България". Но и поглежда към часовника си. Оказва се, че освен усмивката си, носи със себе си и медицинска престилка. Защото веднага след последния си голям успех на световно ниво и след завършването си на училище, вече е студент по медицина. Сирма Караджова спечели сребърен медал на Международната олимпиада по лингвистика през 2025 г., надграждайки успеха си от 2024-а, когато заслужи бронзово отличие. Занимава се с лингвистика от 5-и клас. В свободното си време свири на пиано. Обича музиката. Но има и нещо друго, което всъщност е движеща сила в живота й - да помага на хората. След СМГ влиза в дебрите на медицината. Или казано по друг начин, днес тя е между две от най-важните кампании на "24 часа" - от "Отличниците на България" към "Лекарите, на които вярваме".

"Имам различни интереси. Води ме желанието да се развивам и в друга сфера. Разбира се, никога не искам да остана извън лингвистиката. Тя винаги ще е много голяма част от мен, но искам да помагам на хората. Всъщност искам да бъда с тях по пътя им да намерят най-ценното в живота им, което е здравето", разказва Сирма, която вече е студент в първи курс в Медицинския университет в София, специалност "Медицина".

"Медицинските работници са специални хора в нашия живот. Имаме толкова много вдъхновяващи примери. Благодаря за пожеланието един ден да бъда и на другата ваша прекрасна церемония, ще се радвам, но все още съм в началото на своя път и мога само да се възхищавам на хората, които са го заслужили. Сега се чувствам щастлива, че бях част от церемонията "Отличниците на България". Щастлива да видя, че хората се вълнуват и от позитивното, че показват своето уважение към българските успехи и положения огромен труд години наред, който стои зад тях. Едно състезание, един медал - това е един миг. Но зад него се крият години труд, постоянство, желание, понякога нежелание и борба със себе си. Благодарна съм на "24 часа" и на всички хора в България, които оценяват многото труд зад мига на успеха", каза още Сирма Караджова.

Сирма Караджова, сребърен медалист от Международната олимпиада по лингвистика през 2025 г. с грамотата си от деветото издание на "Отличниците на България" на "24 часа". СНИМКА: НАЙДЕН ТОДОРОВ

За финал я помолихме да обясни най-кратко какво е лингвистиката и какво всъщност се случва на най-големия международен форум, на който България е на върха.

"Лингвистиката е науката за естествените езици. Международната олимпиада е с формат от пет задачи, всяка от тях е на език, който не знаем и никой от участниците няма предимство.Дадени са примери на даден език, които ние трябва да си преведем. Да намерим нещо като ключ и челогика да стигнем до граматика, синтаксис, морфология, лексика. Да открием всички тези детайли. Някои правила може да липсват, впоследствие трябва сами да ги добавим, да съчиним. Това става навик с многото решаване на задачи", каза един от красивите умове на България Сирма Караджова, преди да сложи бялата престилка.