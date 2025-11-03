ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Надежда Бобчева: Подготвяме бързи поръчки с пряко ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа

Красивият ум Сирма Караджова - от "Отличниците на Бългрия" към "Лекарите, на които вярваме"

Специален проект

2404 Найден Тодоров
Сирма Караджова, сребърен медалист от Международната олимпиада по лингвистика през 2025 г. по време на деветото издание на "Отличниците на България" на "24 часа". СНИМКА: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Красивият ум Сирма Караджова - от "Отличниците на Бългрия" към "Лекарите, на които вярваме"
Сирма Караджова, сребърен медалист от Международната олимпиада по лингвистика през 2025 г. по време на деветото издание на "Отличниците на България" на "24 часа". СНИМКА: НАЙДЕН ТОДОРОВ

Едно чаровно и изключително талантливо българско момиче се усмихва след церемонията на "24 часа" за отличаване на "Отличниците на България". Но и поглежда към часовника си. Оказва се, че освен усмивката си, носи със себе си и медицинска престилка. Защото веднага след последния си голям успех на световно ниво и след завършването си на училище, вече е студент по медицина. Сирма Караджова спечели сребърен медал на Международната олимпиада по лингвистика през 2025 г., надграждайки успеха си от 2024-а, когато заслужи бронзово отличие. Занимава се с лингвистика от 5-и клас. В свободното си време свири на пиано. Обича музиката. Но има и нещо друго, което всъщност е движеща сила в живота й - да помага на хората. След СМГ влиза в дебрите на медицината. Или казано по друг начин, днес тя е между две от най-важните кампании на "24 часа" - от "Отличниците на България" към "Лекарите, на които вярваме". 

"Имам различни интереси. Води ме желанието да се развивам и в друга сфера. Разбира се, никога не искам да остана извън лингвистиката. Тя винаги ще е много голяма част от мен, но искам да помагам на хората. Всъщност искам да бъда с тях по пътя им да намерят най-ценното в живота им, което е здравето", разказва Сирма, която вече е студент в първи курс в Медицинския университет в София, специалност "Медицина". 

"Медицинските работници са специални хора в нашия живот. Имаме толкова много вдъхновяващи примери. Благодаря за пожеланието един ден да бъда и на другата ваша прекрасна церемония, ще се радвам, но все още съм в началото на своя път и мога само да се възхищавам на хората, които са го заслужили. Сега се чувствам щастлива, че бях част от церемонията "Отличниците на България". Щастлива да видя, че хората се вълнуват и от позитивното, че показват своето уважение към българските успехи и положения огромен труд години наред, който стои зад тях. Едно състезание, един медал - това е един миг. Но зад него се крият години труд, постоянство, желание, понякога нежелание и борба със себе си. Благодарна съм на "24 часа" и на всички хора в България, които оценяват многото труд зад мига на успеха", каза още Сирма Караджова.

Сирма Караджова, сребърен медалист от Международната олимпиада по лингвистика през 2025 г. с грамотата си от деветото издание на "Отличниците на България" на "24 часа". СНИМКА: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Сирма Караджова, сребърен медалист от Международната олимпиада по лингвистика през 2025 г. с грамотата си от деветото издание на "Отличниците на България" на "24 часа". СНИМКА: НАЙДЕН ТОДОРОВ

За финал я помолихме да обясни най-кратко какво е лингвистиката и какво всъщност се случва на най-големия международен форум, на който България е на върха.

"Лингвистиката е науката за естествените езици. Международната олимпиада е с формат от пет задачи, всяка от тях е на език, който не знаем и никой от участниците няма предимство.Дадени са примери на даден език, които ние трябва да си преведем. Да намерим нещо като ключ и челогика да стигнем до граматика, синтаксис, морфология, лексика. Да открием всички тези детайли. Някои правила може да липсват, впоследствие трябва сами да ги добавим, да съчиним. Това става навик с многото решаване на задачи", каза един от красивите умове на България Сирма Караджова, преди да сложи бялата престилка.

Автор на статията

Найден Тодоров Найден Тодоров

Споделете статията

Четете още

"Отличниците на България" без страх и с любопитство задават новия тренд в икономиката и науката, за да сме №1 на Балканите (Обзор)

"Отличниците на България" без страх и с любопитство задават новия тренд в икономиката и науката, за да сме №1 на Балканите (Обзор)

02.11.2025, 21:00
"Отличниците на България " всеки ден се изправят пред страха със знания и любопитство, защото искат да променят света (Видео)

"Отличниците на България " всеки ден се изправят пред страха със знания и любопитство, защото искат да променят света (Видео)

31.10.2025, 16:30
Абсолютната №1 в света по лингвистика Ванеса Калинкова: Чувстваме се оценени, благодарим, "24 часа"

Абсолютната №1 в света по лингвистика Ванеса Калинкова: Чувстваме се оценени, благодарим, "24 часа"

31.10.2025, 15:44
Виж всички

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета