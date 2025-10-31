Съдът в Шумен остави в ареста мъжа, обвинен за убийството на 80-годишната си майка

Състав на Окръжния съд в Шумен уважи искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо 57-годишния мъж, обвиняем за убийството на 80-годишната си майка, като определи той да остане задържан под стража. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна.

Според обвинението, Б.Х. е причинил смъртта на майка си, като убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин за жертвата, в условия на домашно насилие.

Сигнал за намерена жена в безпомощно състояние в дома ѝ в село Студеница, община Хитрино, бе подаден на 28 октомври 2025 г. В хода на започнатото незабавно разследване станало ясно, че тя е починала в резултат от нанесен ѝ жесток побой. Събрани са доказателства за съпричастността на нейния син Б.Х. към тежкото престъпление, който е издирен и задържан. На 29 октомври мъжът бе привлечен към наказателна отговорност за извършеното от него престъпление, уточниха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна.

Оттам допълниха, че работата по изясняване на всички факти и обстоятелства около тежкото криминално деяние продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Шумен, като определението на първоинстанционния съд подлежи на въззивна проверка от Апелативния съд във Варна, пише БТА.