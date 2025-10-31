Заради забраната на горивата днес отпадна парламентарният контрол

Двойното пренареждане на програмата за работата на депутатите днес се превърна в тройно. В крайна сметка по обяд народните представители решиха редовният петъчен парламентарен контрол да отпадне. За сметка на това обаче следващата седмица той ще бъде още по-дълъг.

Основната причина за това е предложението на мнозинството за временно ограничаване на износа на гориво от България. Тежки дебати и скандали започнаха с точката, като опозицията се ядоса още повече, след като мнозинството отказа да извика представители на правителството и властта - премиерът, министри и шефът на ДАНС, който да обяснят каква е ситуацията. В зала няколко пъти бе искано отново и отново властта да дойде, дори и на закрито заседание, но председателката на парламента Рая Назарян остана твърда - депутатите вече гласуваха и решиха да няма изслушване. Вкарахте страната в криза, говори се, че реалните запаси са много под изискването за 3 месеца, твърди опозицията.

Днес депутатите ще работят докато не се гласуват текстовете за горивата. Йордан Цонев от ДПС-НН увери, че няма нужда от паника, нищо не се било случило, но анализите показвали, че трябва да се вземат превантивни мерки. Ни ще следим ситуацията в Европа и другите страни, увери той.