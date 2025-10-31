ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо Черно море е най-големият консерватор и как и...

Времето София 19° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21620803 www.24chasa.bg

Много пиян шофьор задържаха посред бял ден край Благоевград

Тони Маскръчка

1220
Дрегер. СНИМКА: Архив

Солидно почерпен шофьор е задържан край Благоевград, съобщиха от полицията.

Около 10:40 часа на първокласен път Е-79 км 367,  полицейски служители на Второ РУ-Благоевград са спрели лек автомобил „Дачия Сандеро", движещ се в посока от автомагистрала „Струма" към гр. Благоевград.

В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че 53-годишният водач, който е от. с. Илинденци шофира с наличие на 3,46 промила алкохол в издишания от него въздух. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Дрегер. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание