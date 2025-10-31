Много пиян шофьор задържаха посред бял ден край Благоевград

Солидно почерпен шофьор е задържан край Благоевград, съобщиха от полицията.

Около 10:40 часа на първокласен път Е-79 км 367, полицейски служители на Второ РУ-Благоевград са спрели лек автомобил „Дачия Сандеро", движещ се в посока от автомагистрала „Струма" към гр. Благоевград.

В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че 53-годишният водач, който е от. с. Илинденци шофира с наличие на 3,46 промила алкохол в издишания от него въздух. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.