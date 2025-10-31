Красимир Вълчев: "Отличниците на България" вдъхновяват други деца да следват примера им

Имаме нужда да отличаваме най-добрите деца, още повече в навечерието на Деня на народните будители. Всеки един от нас може да бъде будител, когато вдъхновява други хора, когато утвърждава ценностите на образованието, на духовността, на добротата, на патриотизма. Медиите също могат да са будители, когато правят подобни събития, когато чрез тях се води смислен положителен разговор за нашето бъдеще. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев на церемонията "Отличниците на България".

"В най-голяма степен на нашите будители са нашите учители. Те са тези, които ежедневно, многочасово с години подред правят така, че да вдъхновят други хора. Да запалят пламъка на съзнанието, на знанието, да мотивират, да вдъхновят повече деца, съграждани и да бъдат самите те будители. Затова на 1 ноември винаги отдаваме почит към тях, но много ми се иска да ги подкрепяме всеки ден, защото това е начинът да живеем в едно по-добро общество", каза още министърът.

Важно е наши деца да живеят в едно по-добро и хармонично общество, в което има нещо повече от консуматорски ценности. Поздравления и за учениците, защото техните успехи и постижения са вдъхновяващи. Техните постижения вече вдъхновяват други деца и още в ранна възраст са своеобразни водители. Желая ви през целия ви живот да бъдете с нагласата, че може хората, които прекроят света, а не просто хора, които имат някакво постижение. Това е един от най-важните духовни избори, който всеки един от нас трябва да направи - не просто да имаме, а да променяме, каза още министърът.