"Възраждане": Какво ще стане при криза в държавите, които държат запасите ни от гориво

Кризата с цените на горивата ще се задълбочи, може да се стигне до недостиг, предупредиха първо на брифинг, а след това и с изказвания в зала депутатите от "Възраждане" след като мнозинството поиска да забрани износа и дори го вкара като извънредна точка в дневния ред за днес.

"Ясно е, че в България има вече тежък проблем със запасите от горива и големият въпрос е защо не се дават анализите, не се оповестяват какви са запасите ни" гневен бе Цончо Ганев. Той припомни, че по закон и европейска директива всяка държава трябва да има запаси поне за 90 дни от различни видове горива. Явно ги нямаме, явно имаме вече проблем с доставките и това се отразява на всичко, което предстои да се случи, смятат хората на Костадин Костадинов.

В Австрия и Холандия се държат над 50% от българските евентуални резерви, какво ще стане, ако съответната държава изпадне в тежка криза и как ще доведем това гориво до България, ситуацията е безпрецедентна, попита той.

Ако след броени дни "Лукойл" затвори и горива няма да има, няма откъде да внесем, предупреди депутатът. Според него на Балканския полуостров няма толкова цистерни, които да осигурят доставките.

