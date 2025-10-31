Алекси Кесяков: През зимата няма безопасен път – всички участъци крият риск при мокра настилка и черен лед

Сезонът се променя, а това изисква и ние да се променим. Трябва да изберем безопасна скорост, която невинаги съвпада с максимално разрешената. При мъгла, дъжд или сняг не може да се кара със 140 км/ч на магистрала, скоростта трябва да се намали. Това заяви експертът по пътна безопасност и бивш директор на „Пътна полиция" Алекси Кесяков пред NOVA NEWS.

Според експерта т.нар. „несъобразена скорост" е една от основните причини за тежки пътнотранспортни произшествия през зимата. Тя се намира „между безопасната и разрешената скорост" и често води до загуба на контрол, особено при мокри, заснежени или заледени настилки. „Тъмната част на денонощието, намалената видимост и мокрите пътища изискват повече внимание. Всеки трябва да отнеме малко от педала на газта и да прогнозира ситуацията пред себе си, за да има време за реакция", допълни бившият шеф на КАТ.

По думите му около половината от тежките катастрофи през зимния сезон се случват в тъмната част на денонощието и често включват удари на пешеходци. Това изисква повишена бдителност както от водачите, така и от самите пешеходци. Кесяков настоя, че образованието по пътна безопасност в училищата трябва да бъде засилено, защото „в движението участват хора, които не познават правилата и природните закони, действащи на пътя".

Според експерта санкциите имат възпираща функция, но не създават вътрешното убеждение, че всеки трябва да се пази. „Санкциите коригират поведението до определена граница, но не могат да изградят съзнание за безопасност. В движението трябва да пазим себе си, хората, които превозваме, и всички извън автомобила. Всеки участник в катастрофата е губещ – и жертвите, и виновните", коментира той.

Пътният експерт призова близките и родителите да се намесват активно и да възпитават отговорност у тези, които нарушават правилата, защото „всяка грешка през зимния период може да бъде фатална".

По повод публикуваната от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата" карта с най-рисковите участъци, Кесяков посочи, че в студените месеци няма безопасен път. „Когато настилката е мокра, когато няма видимост или има черен лед – всички участъци са опасни. Мостове, естакади, усойни места – там най-често стават тежки катастрофи. Всеки трябва да се коригира според обстановката", категоричен е той.

Кесяков определи връзката между водача, автомобила и пътя като „движеща се система", в която всеки елемент е важен, но единствено шофьорът е активният участник. „Пътната обстановка, знанията на човека, командите към автомобила и сцеплението между гумата и настилката – ако се прекъсне някоя от тези връзки, катастрофата е сигурна. Само човекът зад волана може да предотврати това", подчерта експертът.